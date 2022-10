Política Ministério Público do Trabalho recebeu 169 denúncias de assédio eleitoral nas eleições 2022 até agora

Região Sul lidera número de casos; Paraná é o Estado com o maior número de queixas Foto: Divulgação/MPT Foto: Divulgação/MPT

O MPT (Ministério Público do Trabalho) recebeu, desde o começo das eleições deste ano, 169 denúncias de casos de assédio eleitoral em empresas de todo o País. A região Sul tem o maior número de acusações, com 79 – sendo 29 no Paraná, estado com maior número de queixas.

Na última sexta-feira (07), o MPT emitiu uma nota técnica para orientar a atuação dos procuradores frente às denúncias de episódios de assédio eleitoral no ambiente de trabalho, que, segundo o órgão, se intensificaram nas últimas semanas.

O documento afirma que a prática do assédio eleitoral é caracterizada a partir de “uma conduta abusiva que atenta contra a dignidade do trabalhador, submetendo-o a constrangimentos e humilhações, com a finalidade de obter o engajamento subjetivo da vítima em relação a determinadas práticas ou comportamentos de natureza política durante o pleito eleitoral”.

A nota reforça ainda que o empregador que praticar assédio eleitoral pode ser penalizado tanto na esfera trabalhista quanto na esfera criminal. As condenações podem resultar em pena de reclusão de até 4 anos.

Além das recomendações aos empregadores, o texto orienta procuradores e procuradoras a promoverem ações institucionais conjuntas com os Tribunais Regionais do Trabalho e os Tribunais Regionais Eleitorais, de forma a coibir a prática de coação ou assédio eleitoral no âmbito das relações de trabalho.

Veja os estados com mais denúncias:

Paraná: 29

Rio Grande do Sul: 26

Santa Catarina: 24

São Paulo: 23

Rio de Janeiro: 11

