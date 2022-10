Grêmio Técnico do Grêmio tem longa conversa com jogadores antes de treinamento

Por Redação O Sul | 11 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











A "reunião" entre o técnico e seus jogadores durou cerca de 25 minutos no campo do CT Luiz Carvalho Foto: Lucas Uebel/Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Grêmio voltou ao CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre, nesta terça-feira (11). Um fato importante que marcou o treinamento do tricolor foi uma roda de conversa promovida pelo treinador Renato Portaluppi. A conversa foi feita antes do início dos treinos para o confronto contra o Bahia.

A “reunião” entre técnico e seus jogadores durou cerca de 25 minutos no campo do CT. Apenas Renato falou durante a conversa e sem descontração. Após, o grupo de jogadores foi dividido em duas equipes e treinou decisões para situações de jogos.

As novidades no treinamento desta terça-feira ficaram por conta das aparições de Janderson. O atacante fraturou duas vértebras no jogo contra o Criciúma, no dia 30 de agosto. O atleta deu apenas corridas em volta do gramado.

Campaz também foi a novidade no treinamento. O jogador voltou a fazer trabalho separado dos demais companheiros de equipe. O colombiano não está mais no departamento médico.

O Tricolor volta aos gramados do CT nesta quarta-feira (12) para continuar a preparação de domingo (16). Na ocasião, o Grêmio recebe o Bahia, na Arena do Grêmio, às 16h, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio