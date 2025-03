Inter Inter anuncia as contratações dos meio-campistas Diego Rosa e Óscar Romero e do zagueiro Juninho

28 de fevereiro de 2025

O meio-campista Diego Rosa chega por empréstimo do Bahia e o zagueiro Juninho foi contratado definitivamente junto ao Midtjylland FC. (Foto: Divulgação)

O Inter anunciou nessa sexta-feira (28) três novos reforços para a equipe na temporada. Um dos contratados é meio-campista Diego Rosa, que chega por empréstimo do Bahia. O vínculo com o Colorado será válido até dezembro de 2025, com opção de aquisição definitiva de seu vínculo ao término do contrato. Diego estará disponível para disputar o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores pelo Inter.

Em outra frente, o time gaúcho chegou a um acordo com o Midtjylland FC, da Dinamarca, para a contratação definitiva do zagueiro Juninho. O atleta assinou contrato com o Inter até o final de 2027. Com 30 anos, o atleta iniciou sua carreira profissional no Coritiba em 2015, destacando-se rapidamente. Juninho chega para fortalecer o sistema defensivo do Internacional e contribuir para as próximas temporadas.

O Inter anunciou ainda o acerto com o meio-campista paraguaio Óscar Romero. O jogador chega em definitivo para vestir a camisa do clube, com contrato válido até dezembro de 2025. Romero disputará, com a camisa colorada, o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores. Com ampla experiência internacional, Óscar Romero na última temporada pelo Botafogo contribuiu para as conquistas da Libertadores e do Brasileirão em 2024.

Semifinais

A preparação do time do Inter para o jogo de volta das semifinais do Campeonato Gaúcho chegou ao fim. Na manhã dessa sexta-feira (28), a equipe fez o último treinamento antes de enfrentar o Caxias. A partida será neste sábado (1°), às 21h30min.

Após conquistar a vantagem de 2 a 0 no primeiro duelo, disputado na Serra Gaúcha, o Colorado pode até perder o segundo confronto por um gol de diferença que ainda assim se classifica para as finais da competição estadual. Já o Caxias precisa vencer por três gols de diferença para chegar à decisão. Em caso de uma vitória do Grená por dois gols de diferença, a classificação será decidida nos pênaltis.

