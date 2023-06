Inter Inter anuncia atacante Enner Valencia

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Equatoriano assinou contrato por três anos Foto: Divulgação/Internacional Equatoriano assinou contrato por três anos. (Foto: Divulgação/Internacional) Foto: Divulgação/Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou na noite desta segunda-feira (12) a contratação do atacante Enner Valencia. O equatoriano de 33 assinou contrato de três anos e chegará à Capital no dia 26 deste mês (segunda), quando será apresentado à torcida.

Valencia é capitão e maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 38 gols. Tem no currículo seis gols em Copas do Mundo, nas edições de 2014, no Brasil e 2022, no Catar. Nesta temporada, o atleta atuava pelo Fenerbahçe, da Turquia. Ele finalizou o Campeonato Turco como artilheiro com 29 gols.

Valencia encerrou a temporada europeia como terceiro maior artilheiro com 33 gols, atrás apenas de Haaland, do Manchester City e Mbappé, do PSG.

Formado no futebol do seu país, o atacante fez sucesso Inglaterra, disputando a Premier League, por West Ham e Everton. Desde 2020, ele estava na Turquia.

Ficha técnica:

Nome: Enner Remberto Valencia Lastra

Data de nascimento: 04/11/1989 (33 anos)

Local de nascimento: San Lorenzo (Equador)

Altura: 1,77m

Carreira:

2008 | Caribe Junior (Equador)

2010 | Emelec (Equador)

2014 | Pachuca (México)

2014 | West Ham (Inglaterra)

2016 | Everton (Inglaterra)

2017 | Tigres (México)

2020 | Fenerbahce (Turquia)

2023 | Internacional

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-atacante-enner-valencia/

Inter anuncia atacante Enner Valencia

2023-06-12