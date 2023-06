Esporte Ainda com técnico interino, Seleção Brasileira se apresenta para amistosos na Europa. Jogos serão contra Guiné e Senegal, na Espanha e Portugal

Por Redação O Sul | 12 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Seleção Brasileira vai entrar em campo com camisa toda preta realizando ação antirracista na partida contra Guiné Foto: Divulgação/CBF Seleção Brasileira vai entrar em campo com camisa toda preta realizando ação antirracista na partida contra Guiné. (Foto: Divulgação/CBF) Foto: Divulgação/CBF

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A seleção brasileira se apresentou nesta segunda-feira (12), em Barcelona, Espanha, para os amistosos contra Guiné e Senegal. Os confrontos acontecerão, respectivamente, na Espanha e em Portugal.

Os jogadores convocados pelo técnico interino Ramon Menezes disputarão duelo contra Guiné no sábado (17), às 16h30 (horário de Brasília).

No domingo a delegação viaja para Lisboa (POR) onde irá realizar um treino no dia seguinte, e na terça enfrentará a seleção de Senegal, às 16h (horário de Brasília).

Nino, zagueiro do Fluminense, foi cortado da lista de convocados segundo um comunicado da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O atleta deixou o campo de jogo no empate do Fluminense com o Goiás, pelo Campeonato Brasileiro, por conta de um incômodo muscular.

Nesta segunda, Rodrigo Lasmar, médico da CBF, esteve em contato com o Departamento Médico do Fluminense antes da decisão do corte ser tomada. O defensor Robert Renan, do Zenit, da Rússia, foi convocado para substituir Nino.

Seleção contra o racismo

Pela primeira vez na história, a Seleção Brasileira vai entrar em campo com uma camisa toda preta (apenas os números serão em dourado). O palco da novidade será o estádio Cornellà-El Prat, em Barcelona, onde acontecerá o amistoso contra a seleção da Guiné.

A mudança no uniforme faz parte da ação antirracista que a CBF preparou para a partida. Vini Jr. estará em campo, vestindo a camisa 20.

A previsão é que a camisa preta seja usada apenas no primeiro tempo. Na etapa final, os jogadores vestirão a camisa canarinho. Todos os jogadores brasileiros em campo farão parte da manifestação.

Lista de convocados:

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras);

Laterais: Danilo (Juventus), Wanderson (Monaco), Alex Telles (Sevilla) e Ayrton Lucas (Flamengo);

Zagueiros: Robert Renan (Zenit), Ibañez (Roma), Éder Militão (Real Madrid) e Marquinhos (PSG);

Meio-campistas: André (Fluminense), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Joelinton (Newcastle), Lucas Paquetá (West Ham) e Raphael Veiga (Palmeiras);

Atacantes: Malcom (Zenit), Pedro (Flamengo), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Rony (Palmeiras) e Vini Jr (Real Madrid).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/ainda-com-tecnico-interino-selecao-brasileira-se-apresenta-para-amistosos-na-europa-jogos-serao-contra-guine-e-senegal-na-espanha-e-portugal/

Ainda com técnico interino, Seleção Brasileira se apresenta para amistosos na Europa. Jogos serão contra Guiné e Senegal, na Espanha e Portugal

2023-06-12