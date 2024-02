Inter Inter anuncia contratação do volante Bruno Gomes

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

O meio-campista de 22 anos foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inscrito no Campeonato Gaúcho Foto: Ricardo Duarte/Inter Ricardo Duarte/Divulgação, Internacional Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter acertou a compra de Bruno Gomes junto ao Coritiba e oficializou a contratação do volante na noite desta sexta-feira. O meio-campista, que já passou pelo Colorado em 2022, assina contrato por quatro temporadas, até dezembro de 2027. O clube gaúcho passa a ter 100% dos direitos do atleta.

O meio-campista de 22 anos foi regularizado no BID (Boletim Informativo Diário) da CBF e inscrito no Campeonato Gaúcho. Fica, portanto, à disposição da comissão técnica para as rodadas finais da primeira fase do estadual e apto para atuar na Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão.

O volante foi um dos destaques do Coritiba na temporada passada, apesar do rebaixamento à Série B. Disputou 45 jogos, com três gols e duas assistências. Recentemente, defendeu a Seleção Brasileira no Pré-Olímpico da Venezuela. Ao todo, atuou em cinco partidas, duas como titular.

Será a segunda passagem de Bruno Gomes pelo Inter. Contratado em fevereiro de 2022 junto ao Vasco, o jovem disputou apenas uma partida pelo clube gaúcho por conta de uma fratura no cotovelo. Em julho do mesmo ano, foi emprestado ao Coritiba e posteriormente adquirido em definitivo por R$ 4,5 milhões no início de 2023.

