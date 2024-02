Grêmio Na Arena, Grêmio goleia por 6 a 2 o Santa Cruz no Campeonato Gaúcho

Por Redação O Sul | 17 de fevereiro de 2024

Partida marcou a estreia do meio-campista Du Queiroz. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

O Grêmio goleou por 6 a 2 o Santa Cruz nesse sábado (17), na Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Gaúcho. Gustavo Gomes, Cristaldo, Pavón, João Pedro e JP Galvão marcaram para a equipe anfitriã, enquanto David e Jean Lucca descontaram pelo Santa Cruz. Com o resultado, o Grêmio assumiu a ponta da competição, com 20 pontos, um a mais do que o Inter, que joga neste domingo (18).

Desta vez o técnico Renato Portaluppi não poupou os titulares. Afinal de contas, o empate sem gols, com os reservas, diante do Ypiranga, em Erechim, derrubou o time da liderança. E foi um começo avassalador do Grêmio. Sob os olhares de Diego Costa, a equipe abriu o placar com Gustavo Nunes, e ampliou logo em seguida com Cristaldo.

Os sinais eram de uma goleada em casa. A realidade, no entanto, foi de dificuldade.

Embora tivesse a posse de bola no ataque, o Grêmio apresentava dificuldades no sistema de marcação e levou o empate num contra-ataque aos 24 minutos do primeiro tempo. O lateral David Luis chutou de longe, a bola pegou na trave e morreu no fundo do gol. Nos acréscimos, Pablo lançou Jean Lucca, que bateu por cima de Marchesín e fez o gol de empate da equipe do técnico Iarley.

Segunda etapa

Correndo atrás da vitória e de se recuperar da série de dois tropeços seguidos na competição, Renato Gaúcho lançou os estreantes Du Queiroz e Pavón.

E os reforços anunciados na última semana fizeram a lição de casa. Após ficar no quase duas vezes, o atacante argentino Pavón, aos 21 minutos, recebeu de André e, de primeira, recolocou o Grêmio à frente do placar em casa e tranquilizar o ambiente na Arena.

Nove minutos depois, João Pedro soltou a canhota e fez 4 a 2 para o Grêmio. Aos 32 do segundo tempo, João Pedro Galvão recebeu cruzamento de Pavón e, de primeira, ampliou o marcador.

Na reta final, o Tricolor ainda marcou o sexto com André Henrique. Pavón cruzou da esquerda e o atacante gremista desviou de cabeça para o fundo das redes, fechando a contagem.

As atenções do Grêmio agora se voltam para o próximo domingo (25), quando reencontrará o Internacional no primeiro Grenal de 2024. O embate pode valer a liderança geral do Gauchão para a rodada final antes do mata-mata.

Ficha técnica

Grêmio – Marchesin; João Pedro, Pedro Geromel (André), Kannemann (Dodi) e Reinaldo; Villasanti, Pepê e Cristaldo (Du Queiroz); Everton Galdino (Pavón), Gustavo Nunes e João Pedro Galvão (Lucas Besozzi). Técnico: Renato Portaluppi.

Santa Cruz – Marcelo Pitol; Jefferson, Anderson Alagoano (Kevlin) e Thiago Sales; Jean Lucca, Leylon (Rafael Mineiro), Daniel Pereira, Léo Aquino (Pablo Bueno) e David Luis (Tairone); Tcharles (Rickelmy) e Netto. Técnico: Iarley.

Arbitragem – Lucas Guimaraes Rechatiko Horn, com assistência de Gustavo Marin Schier e Estefani Adriati Estrela da Rosa.

