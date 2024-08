Inter Inter anuncia meia Bruno Tabata

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

O atleta, que estava no Palmeiras, assinará contrato até o final de 2027. Foto: Divulgação/Inter O atleta, que estava no Palmeiras, assinará contrato até o final de 2027. (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou a contratação do meio-campista Bruno Tabata, de 27 anos. O atleta, que pertencia ao Palmeiras, assinará contrato até o final de 2027. Natural de Ipatinga, Minas Gerais, Tabata iniciou sua carreira no América-MG e se destacou no futebol português, atuando no Portimonense e no Sporting.

Em cerca de uma temporada e meia pelo Verdão, Bruno Tabata participou de 32 jogos, com dois gols e uma assistência. Apesar do baixo aproveitamento em campo, o meia esteve no elenco campeão da Série A do Campeonato Brasileiro em 2022 e 2023, além da Supercopa do Brasil de 2023.

Na temporada 2023/24, o brasileiro esteve emprestado ao Qatar SC, clube pelo qual fez 28 jogos, com 13 gols e sete assistências.

Ficha técnica

Nome: Bruno Vinícius Souza Ramos

Data de Nascimento: 30/03/1997 (27 anos)

Local de Nascimento: Ipatinga – Minas Gerais

Altura: 1,75

Carreira:

2016 – Portimonense – POR

2020 – Sporting – POR

2022 – Palmeiras

2023 – Qatar SC

Títulos:

2016 | Segunda Liga de Portugal

2020 | Liga Portuguesa

2020 | Taça da Liga de Portugal

2021 | Taça da Liga de Portugal

2022 | Campeonato Brasileiro

2023 | Campeonato Brasileiro

2023 | Campeonato Paulista

2023 | Supercopa do Brasil

