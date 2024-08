Porto Alegre Sine de Porto Alegre realiza atendimento presencial em quatro subprefeituras a partir desta segunda

Por Redação O Sul | 11 de agosto de 2024

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.(Foto: ABr)

A partir desta segunda-feira (12), o Sine Municipal retoma o atendimento presencial em quatro subprefeituras de Porto Alegre para encaminhamento de vagas de trabalho. A sede da avenida Sepúlveda, no Centro, segue fechada.

O atendimento ocorre de segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Subprefeitura Norte

– rua Afonso Paulo Feijó, 220, bairro Sarandi.

Subprefeitura Nordeste

– rua Irmão Ildefonso Luiz 240, bairro Mario Quintana – Parque Chico Mendes.

Subprefeitura Cruzeiro

– rua Mariano de Mattos, 889, bairro Santa Teresa.

Subprefeitura Restinga

– rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.

As vagas gerais e as vagas para Pessoa com Deficiência (PcD) podem ser conferidas no site da prefeitura.

