Inter Inter anuncia o goleiro Sergio Rochet como novo reforço

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Com experiência europeia na Holanda e na Turquia, o novo reforço do Inter estava desde 2019 no Nacional, do Uruguai Foto: Reprodução/Twitter Com experiência europeia na Holanda e na Turquia, o novo reforço do Inter estava desde 2019 no Nacional, do Uruguai (Foto: Reprodução/Twitter) Foto: Reprodução/Twitter

O Inter concluiu as negociações para a chegada do goleiro Sergio Rochet. O anúncio foi feito em primeira mão a um grupo de sócios, que recebeu a notícia através do WhatsApp Colorado. O jogador será submetido a exames médicos e, após, assinará contrato até dezembro de 2026.

Aos 30 anos, Rochet é o atual titular da seleção uruguaia tendo disputado a Copa do Mundo de 2022. Com experiência europeia na Holanda e na Turquia, o novo reforço do Inter estava desde 2019 no Nacional, do Uruguai, sendo destaque em todas as temporadas.

Pelo Nacional, foram 146 jogos e oito títulos conquistados. Na temporada passada bateu o recorde do futebol do seu país ao ficar 1064 minutos sem sofrer gol. Além de não ter sido vazado em mais da metade das partidas que atuou.

Ficha técnica:



Nome: Sergio Ramón Rochet Álvarez

Data de nascimento: 23/03/1993 (30 anos)

Local de nascimento: Nueva Palmira (Uruguai)

Altura: 1,90m

Carreira:



2013 | Danubio (Uruguai)

2014 | AZ Alkmaar (Holanda)

2017 | Sivasspor (Turquia)

2019 | Nacional (Uruguai)

2023 | Internacional

