Grêmio Goleiro do Grêmio se emociona após ser decisivo em classificação na Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 13 de julho de 2023

Goleiro defendeu dois pênaltis em vitória do Grêmio por 4 a 3 sobre o Bahia na Copa do Brasil (Foto: Lucas Uebel/Grêmio)

O goleiro Gabriel Grando foi o destaque da noite desta quarta-feira (12) pelo lado do Grêmio. O Tricolor empatou em 1 a 1 no tempo normal e venceu por 4 a 3 nos pênaltis garantindo a vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Além de salvar o clube gaúcho no tempo normal, nos pênaltis garantiu a classificação defendendo duas cobranças.

Após a partida, em entrevista, Grando se emocionou e falou sobre o seu momento dentro da temporada. Durante a temporada de 2023, Grando chegou a ser o terceiro goleiro e quase nem jogar. Atualmente é o titular da posição e está sendo um dos protagonistas do clube no ano.

“Primeiro agradecer a Deus pelo momento. Recebi os dados dos batedores, mas às vezes a gente vai na intuição e graças a deus fui feliz. Cada um passando confiança para o outro. Nós treinamos a possibilidade de pênaltis durante a semana e saímos felizes. Trabalhei muito, sofri muito e pude dar a volta por cima para sair com a classificação hoje”, disse o goleiro.

Nas penalidades máximas, Bruno Alves e Bitello perderam as cobranças pelo lado do Grêmio, enquanto Acevedo, Cicinho e Gabriel Xavier desperdiçaram para o Bahia. Agora, o Grêmio pega o Flamengo na próxima fase da competição.

2023-07-13