Inter anuncia o novo uniforme para a temporada 2023

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Os valores variam entre 299,00 a 349,00 reais Foto: Divulgação/Inter Os valores variam entre 299,00 a 349,00 reais (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter anunciou nesta sexta-feira (24) o uniforme principal do clube para a temporada de 2023. O lançamento homenageia a paixão dos torcedores e apresenta, no filme da campanha, torcedores e torcedoras que tatuaram todo o seu orgulho em torcer pelo clube gaúcho.

O novo manto traz o vermelho em tons diferentes. A camisa ganha uma gola especial em V na cor vermelho escuro, assim como as três listras nos ombros. Já o símbolo do Colorado e o logo da adidas ficam em destaque na cor branca. A frase “Vivo em Ti” aparece em destaque em patch na parte superior traseira.

Para completar o uniforme, o calção traz o contraste do branco predominante com as três listras e o símbolo do clube em vermelho, enquanto os meiões se destacam em vermelho com o logo da adidas em branco.

Nas duas primeiras semanas, as camisas serão vendidas exclusivamente nas lojas físicas e virtuais do Inter e da Adidas.

Veja o vídeo de lançamento

