Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Argentino completa 242 jogos com a camisa do Grêmio Foto: Lucas Uebel/Grêmio Argentino completará 242 jogos com a camisa do clube (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

Kannemann, um dos maiores ídolos da história do Grêmio, chegou em 2016 e já foi campeão vencendo a Copa do Brasil. Após isso, venceu a Libertadores, em 2017, sendo peça fundamental para o time de Renato Portaluppi. E conquistou a hegemonia no Rio Grande do Sul sendo campeão gaúcho por cinco oportunidades seguidas.

Durante os sete anos, Kannemann levantou 12 taças ao lado do zagueiro Pedro Geromel, outro ídolo da torcida gremista. Sem a presença da zaga titular, o Tricolor acabou sendo rebaixado para a série B do Brasileirão.

O defensor completou 31 anos nesta sexta-feira (24). A partida do Grêmio contra o Novo Hamburgo será o seu jogo de 242 com a camisa do time. Kannemann está empatado com outro ídolo, Hugo De León, no ranking de estrangeiros que mais jogaram pelo Grêmio. Ficando apenas atrás de Ancheta, com 428 partidas pelo clube gaúcho.

Peça importante para Alberto Guerra

Na corrida eleitoral, o atual presidente Alberto Guerra, na época candidato, falou em sua campanha que seu time de 2023 começaria pelo zagueiro argentino. Após vencer as eleições, o presidente cumpriu a promessa de renovação de contrato, mesmo sendo complicado por alguns momentos causando medo na torcida gremista.

Kannemann iguala marca do zagueiro De León no Grêmio