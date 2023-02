Porto Alegre Cinco praias do Extremo Sul de Porto Alegre estão liberadas para banho

Por Redação O Sul | 24 de fevereiro de 2023

Bairros Belém Novo e Lami possuem cinco pontos próprios para banho Foto: Cesar Lopes/PMPA Cesar Lopes/ PMPA Foto: Cesar Lopes/PMPA

O Dmae (Departamento Municipal de Água e Esgotos) divulgou nesta sexta feira (24), o relatório de balneabilidade das praias do Extremo Sul de Porto Alegre.

As coletas apontam que cinco praias estão próprias para banho. Os pontos estão divididos entre os bairros Belém Novo e Lami. Foram coletadas amostras no Guaíba, pela equipe técnica do Departamento, em cada um dos pontos, entre os dias 1º e 22 de fevereiro, as quais são analisadas em laboratório.

O Dmae mantém sistemas de esgoto e drenagem adequados nos balneários do Lami e Belém Novo, além do monitoramento frequente da qualidade da água. Acompanhe no mapa, quais são os pontos analisados e a situação de cada um deles.

Belém Novo

Posto 1 (Praça José Comunal, em frente à garagem da empresa de ônibus): Próprio.

Posto 2 (Praia do Leblon, avenida Beira-Rio, em frente à rua Antônio da Silva Só): Próprio.

Posto 3 (Praia do Veludo, Av. Pinheiro Machado em frente à Praça): Próprio.

Lami

Posto 1 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, nas imediações da segunda guarita de salva-vidas): Próprio.

Posto 2 (acesso pela rua Luiz Vieira Bernardes, em frente à primeira guarita de salva-vidas): Impróprio.

Posto 3 (avenida Beira-Rio, em frente ao nº 510): Próprio.

Como funciona

O estudo de balneabilidade segue a Resolução nº 274/2000 do Conama (Conselho Nacional de Meio Ambiente), que estabelece que 80% das análises, de um conjunto das cinco últimas amostras, devem presentar um número de Escherichia coli não superior a 800 NMP/100 ml e que, na última amostragem, este valor não ultrapasse 2000 NMP/ 100 mL. O valor do pH deve manter-se na faixa de 6,0 a 9,0.

