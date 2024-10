Inter Inter anuncia venda do zagueiro Igor Gomes para clube de Dubai

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Compartilhe esta notícia:











O zagueiro, que disputou 63 jogos pelo Inter, será vendido por US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões) Foto: Ricardo Duarte/Inter Igor Gomes atuando pelo Colorado. (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter anunciou oficialmente a venda de Igor Gomes, de 23 anos, para o Shabab Al Ahli Club, de Dubai. O zagueiro, que disputou 63 jogos pelo Inter, será vendido por US$ 5 milhões (R$ 27,2 milhões), mas o Colorado ficará com US$ 4,5 milhões (R$ 24,4 milhões). Durante as partidas, Igor marcou três gols e deu uma assistência.

Confira nota oficial

“Sport Club Internacional comunica que chegou a um acordo com o Shabab Al Ahli Club, de Dubai, para a venda em definitivo do atleta Igor Gomes. O jogador vestiu a camisa colorada em 63 oportunidades, marcando 3 gols e fornecendo 1 assistência. O Clube agradece pelos serviços prestados e deseja sucesso na continuidade de sua carreira.”

O Inter enfrenta o Corinthians pelo Brasileirão no próximo sábado (05), às 19h, na Neo Química Arena.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-anuncia-venda-do-zagueiro-igor-gomes-para-clube-de-dubai/

Inter anuncia venda do zagueiro Igor Gomes para clube de Dubai

2024-09-30