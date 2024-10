Porto Alegre Publicado edital para segunda etapa da reforma do Ginásio Tesourinha, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

As empresas interessadas têm até 14 de outubro de 2024 para enviar suas propostas Foto: Ivo Gonçalves/PMPA (Foto: Foto: Ivo Gonçalves / PMPA.) Foto: Ivo Gonçalves/PMPA

Foi publicado o edital para a segunda etapa da reforma do Ginásio Municipal Osmar Fortes Barcellos, o Tesourinha, em Porto Alegre, pela SMELJ (Secretaria Municipal de Esporte, Lazer e Juventude).

Prazo

As empresas interessadas têm até 14 de outubro de 2024 para enviar suas propostas. Com um orçamento estimado em R$ 5 milhões, a obra deverá durar 12 meses após a emissão da ordem de início, e seu objetivo é modernizar o espaço inaugurado há 32 anos. As informações estão na edição do dia 26 de setembro do Diário Oficial.

Andamento

A primeira etapa da reforma se iniciou no segundo semestre de 2023, focada na subestação de energia, em todo o elo inferior direito, sala de ginástica, clínica de fisioterapia e área administrativa, além de banheiros e vestiários, encontra-se cerca de 90% concluída e deve terminar até o fim deste ano.

Edital da segunda etapa:

Prazo para envio de propostas – 14 de outubro de 2024.

Início das obras – A partir da ordem de serviço, com previsão de 12 meses de execução.

Valor estimado – R$ 5 milhões, sujeito a alterações durante a fase interna da licitação.

Melhorias previstas:

Instalações elétricas e hidrossanitárias – Atualização completa para atender às normas técnicas atuais.

Acessibilidade – Implementação de rampas e adequações para garantir acessibilidade universal.

Prevenção contra incêndios – Instalação de um Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI), que inclui a obtenção do Alvará definitivo.

Sustentabilidade – Introdução de um sistema de reuso de água da chuva.

Reforma estrutural – Setores 1 e 3, além de toda a pintura externa e das instalações especiais, serão revitalizados.

2024-09-30