As informações expostas tinham caráter cadastrais que não permitem movimentação nem acesso às contas Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Dados cadastrais de 53.8383 chaves Pix foram vazados da instituição de pagamentos Qesh, informou o Banco Central nessa segunda-feira (30). As informações expostas tinham caráter cadastrais que não permitem movimentação nem acesso às contas, como nome do usuário, CPF, agência e número da conta.

Em nota, o BC informou que dados sensíveis, como senhas, informações de movimentações ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário não foram expostas. O incidente aconteceu entre 10 a 19 de setembro deste ano, segundo a autarquia. O BC acrescenta que o vazamento ocorreu devido a “falhas pontuais” nos sistemas da Qesh.

“O BC informa que foram adotadas as ações necessárias para a apuração detalhada do caso e serão aplicadas as medidas sancionadoras previstas na regulação vigente”, afirmou a autarquia.

Em comunicado, a Qesh informou que o sistema de antifraude da empresa bloqueou atividades de fintech’s fraudulentas antes que realizassem saques indevidos envolvendo as chaves Pix.

Pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking do seu banco.

Nem o BC nem as instituições participantes usarão quaisquer outros meios de comunicação aos usuários afetados, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail.

