Por Redação O Sul | 30 de setembro de 2024

Aplicativo emite documentos, além de ferramentas administrativas que informam situação cadastral dos eleitores Foto: Divulgação/TSE (Foto: Divulgação/TSE) Foto: Divulgação/TSE

O e-Título é um aplicativo desenvolvido pela Justiça Eleitoral para os brasileiros acessarem e utilizem seus títulos de eleitor. Através desse aplicativo gratuito, disponível para smartphones e tablets, é possível ter o título de eleitor digitalmente, eliminando a necessidade de carregar o documento físico.

O serviço oferece outros benefícios como a emissão da certidão de quitação eleitoral, um documento fundamental para diversos processos, como concursos públicos e obtenção de passaporte. O aplicativo também permite autenticar as informações do título por meio de um QRCode, garantindo a segurança e a confiabilidade dos dados.

Passo a passo

Para ter acesso ao título de forma digital, é preciso baixar o aplicativo na loja do sistema operacional do aparelho (Android ou Apple, por exemplo). Para isso, basta digitar “e-Título” na busca.

Após a instalação, preencha os dados como Nome do eleitor; Data de Nascimento; Número do CPF e Nome dos pais. Depois, é preciso validar algumas informações como a UF de votação; cidade natal; profissão, entre outros.

Durante o cadastro pode ser solicitado uma validação facial. Caso isso aconteça, o sistema leva alguns segundos para disponibilizar suas informações eleitorais, como número do título, a zona e seção de votação.

Eleitores com a foto no sistema da Justiça Eleitoral podem utilizar o aplicativo como forma de identificação na hora de votar. Contudo, aqueles que não cadastraram a imagem no aplicativo, deverão comparecer munidos de documento oficial com foto (RG ou CNH, por exemplo).

Outras funções

No aplicativo da Justiça Eleitoral, é possível confirmar a situação eleitoral, além conseguir justificar a ausência no dia da votação. Para aqueles que pediram transferência de local, no e-Título, é possível consultar o novo local.

