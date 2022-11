Esporte Inter apresenta “Mundo Colorado”, nova plataforma de serviços e entretenimento do clube

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Presidente Alessandro Barcellos realizou a abertura do evento de lançamento. Foto: Divulgação Foto: Divulgação

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Mundo Colorado, nova plataforma de serviços, entretenimento e informações alvirrubras, foi oficialmente lançado nesta segunda-feira (07). No Museu do Inter, os convidados foram recebidos pelo presidente Alessandro Barcellos, os vice-presidentes Victor Grunberg, de Patrimônio e Administração, Jorge Avancini, de Marketing, e Carlos Otacilio Massena, de Planejamento, e pelos executivos do clube.

Primeiro a falar para o público, Alessandro Barcellos destacou que o ‘Mundo’ não representa uma nova forma de viver o Inter somente pela face navegável que possui. A plataforma, afinal, também modernizou a infraestrutura tecnológica de que o clube dispõe. Com ela, projetou o mandatário, o Colorado poderá se fazer ainda mais presente no cotidiano de sua torcida.

“Queremos aglutinar as pessoas, sócios e sócias, e também muitas que não são, nessa comunidade, para viver momentos e experiências importantes. O Inter vai estar onde o torcedor está. É um objetivo nosso desde o início dessa gestão, e tivemos um trabalho interno, durante esses quase dois anos, de atualização. Algo que é bastante complexo, que diz respeito aos sistemas internos, uma concha de retalhos que foi montada e nos trouxe dificuldades em alguns momentos.”

O Mundo Colorado será implementado em etapas, e o vice-presidente Victor Grunberg comentou o calendário de lançamentos previsto. Atualmente, apenas a primeira fase está disponível para a torcida, que tem sido constantemente convocada, através das redes sociais, a conhecer a nova plataforma do Inter.

“Tudo parte de um cadastro. Com isso, ocorre o acesso ao Mundo Colorado, onde estará tudo centralizado. E estamos usando as redes sociais para ativar essa plataforma. Um app e um site serão lançados, com conteúdos, descontos e muito mais. É muito mais porque temos uma ferramenta que permite estarmos sempre em evolução”, comentou.

Já Jorge Avancini comemorou os acréscimos que o Mundo Colorado traz tanto para a relação do Inter com a torcida quanto no contato com os patrocinadores. Depois de retomar o patamar de 100 mil sócios e sócias no último mês de julho, o Internacional segue incrementando seu quadro social, e tem como objetivo oferecer cada vez mais atrativos para aqueles que dele fazem parte.

“Todo o projeto foi concebido para trazer esse envolvimento com o torcedor. O primeiro ponto é: o que o sócio ganha com isso? Muita coisa, como se relacionar em todos os níveis com o clube. A ideia é premiar toda a relação com o sócio e a sócia, e isso vai gerar benefícios. E também queremos cruzar isso com os nossos patrocinadores. A gente aposta nesse projeto para ajudar nossos parceiros. Para que eles possam otimizar seus investimentos, falando com seus clientes”, destacou Avancini.

Para conhecer o Mundo Colorado, basta acessar o link e conferir conteúdos exclusivos, como os Desafios do Travessão, com Pedro Henrique e Alemão e Gabriel e Renê; as entrevistas de Johnny, Wanderson e Keiller; e os perfis de Bruna Benites, Fabi Simões e Isa Haas, além de novidades no processo de Check-In e acesso às mensalidades.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte