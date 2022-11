Economia Vendas de veículos elétricos até outubro superam total de 2021, diz associação

Por Redação O Sul | 7 de novembro de 2022

Associação Brasileira do Veículo Elétrico projeta que 2022 deva terminar com aumento de vendas entre 25% e 31% em relação a 2021 Foto: Divulgação Associação Brasileira do Veículo Elétrico projeta que 2022 deva terminar com aumento de vendas entre 25% e 31% em relação a 2021. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

As vendas de veículos leves eletrificados no Brasil, nos dez primeiros meses de 2022, alcançaram um total de 38.663 veículos, superando em 10,5% os 34.990 de todo o ano passado. Em outubro, as vendas tiveram o terceiro melhor mês da série histórica elaborada pela Associação Brasileira do Veículo Elétrico (Abve), com 4.460 unidades emplacadas.

Com o resultado, a associação projeta que o mercado brasileiro de eletrificados deverá fechar o ano com vendas totais entre 44 mil e 46 mil, o que representa crescimento em torno de 25% a 31% em relação a 2021.

