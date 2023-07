Inter Inter apresenta oficialmente Eduardo Coudet

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2023

Chacho, como é conhecido, retorna ao Colorado após passagem em 2020. Foto: Ricardo Duarte/Internacional

Eduardo Coudet foi apresentado oficialmente como treinador do Internacional nesta sexta-feira (21). Chacho, como é conhecido, retorna ao Colorado após passagem em 2020.

Essa será a segunda passagem do treinador argentino pelo Inter. Na temporada de 2020, ele ficou 11 meses no cargo, com aproveitamento de 61,5%, deixando a equipe como líder do Campeonato Brasileiro, classificado para as oitavas de final da Copa Libertadores e para as quartas de final da Copa do Brasil. Coudet saiu do clube para treinar o time espanhol Celta de Vigo.

No futebol brasileiro, ele treinou o Atlético-MG no primeiro semestre deste ano, sendo campeão estadual.

“Vou trabalhar da melhor forma. Espero ter a sorte de ser campeão. Posso prometer muito trabalho e vou tentar que tudo aconteça da melhor maneira. Vamos fazer o possível para que o torcedor se sinta identificado com que veja no campo”, afirma Chacho sobre o trabalho que se inicia.

Em sua primeira passagem, Coudet ficou reconhecido por pedir reforços à direção colorada. Em seu retorno, tratou de elogiar o elenco colorado.

“Tenho minha maneira de trabalhar, todos aqui já conhecem. Vamos tentar fazer as coisas da melhor maneira. Sinto os jogadores com muita vontade, tenho um grupo com muita qualidade e com vontade de acompanhar a ideia”, disse.

O argentino salientou, também, que conta com o futebol de Enner Valencia para melhorar a equipe.

“É um grande reforço e vamos tratar de aproveitar da melhor maneira. Temos que aproveitar a qualidade que temos no grupo. Temos que gerar as oportunidades para o grande jogador que ele é”.

Eduardo Coudet reestreia neste domingo (23), às 16h diante do Bragantino no Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP).

