Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

O acordo com o atleta será válido a partir do mês de julho Foto: Divulgação/Inter O acordo com o meio-campista será válido a partir do mês de julho (Foto: Divulgação/Inter) Foto: Divulgação/Inter

O Inter comunicou que assinou um pré-contrato, neste domingo (19), com Charles Aránguiz. O acordo com o meio-campista será válido a partir do mês de julho de 2023 e o vínculo com o Colorado será até 30 de junho de 2025.

Em 2014 e 2015, ele vestiu a camisa Colorada em 54 jogos. Foi bicampeão gaúcho, marcou 10 gols e teve passagem destacada, sendo convocado para a Copa do Mundo e se transferindo para a Europa para o Bayer Leverkusen, da Alemanha.

Carreira:

2008 | Cobreloa (Chile)

2009 | Colo Colo (Chile)

2010 | Quilmes (Argentina)

2011 | Universidad (Chile)

2014 | Internacional

2015 | Bayer Leverkusen (Alemanha)

2023 | Internacional

