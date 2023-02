Grêmio Em quatro partidas, goleiro do Grêmio ainda não tomou gol e chama atenção

Por Redação O Sul | 20 de fevereiro de 2023

O goleiro tem quatro jogos no profissional e até o momento não tomou nenhum gol Foto: Lucas Uebel/Grêmio O goleiro tem quatro jogos no profissional e até o momento não tomou nenhum gol (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

O Grêmio está usando o Campeonato Gaúcho para testes. Dentro disso, os goleiros do Tricolor estão sendo testados durante as partidas. O goleiro Adriel recebeu chance nos dois últimos jogos e não levou nenhum gol. Nos bastidores, o jovem vem ganhando força para ser o novo titular da camisa do clube gaúcho.

O empate contra o São Luiz, por 0 a 0, foi a segunda partida pelo profissional do jovem goleiro. É a primeira vez em sua carreira que o jogador ganha uma sequência. Na temporada passada, Adriel jogou na última rodada da Série B, quando o Grêmio venceu o Brusque por 3 a 0, na Arena.

Antes dessa partida, o goleiro foi titular no 3 a 0 sobre o Santa Cruz no título da Recopa Gaúcha de 2021. Foi a estreia de Adriel no profissional. Nas duas primeiras partidas, o garoto não chegou a ser muito testado pelos adversários.

O técnico Renato Portaluppi falou em entrevista coletiva que o goleiro vem jogando bem e que as oportunidades estão sendo dadas.

“O Adriel mais uma vez foi bem. As oportunidades estão sendo dadas para todos e vai do jogador aproveitá-las”, disse o treinador gremista.

