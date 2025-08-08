Inter Inter avança com autoridade na Copa do Brasil Feminina

8 de agosto de 2025

Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz balançaram as redes na vitória do Inter sobre o 3B. O Inter segue firme na busca pelo título inédito da Copa do Brasil Feminina. Foto: Lara Vantzen/Internacional (Foto: Lara Vantzen/Internacional) Foto: Lara Vantzen/Internacional

O Inter garantiu sua vaga nas oitavas de final da Copa do Brasil Feminina 2025 com uma vitória convincente por 3 a 1 sobre o 3B da Amazônia, os gols da equipe gaúcha ficaram na conta de Bianca Martins, Katrine e Mayara Vaz, enquanto isso, a Gabi descontou para as adversárias, em jogo único realizado no dia 6 de agosto. A equipe mostrou força ofensiva e controle de jogo, confirmando sua presença entre os 16 melhores times da competição.

Jogando em casa, as Coloradas dominaram as ações e construíram o placar com segurança. O resultado reforça o bom momento do time, que já vinha se destacando no cenário nacional e agora busca ir ainda mais longe na Copa do Brasil, competição que voltou ao calendário após nove anos de ausência.

O Inter aguarda o sorteio dos confrontos das oitavas de final, que será realizado pela CBF na próxima terça-feira, 12 de agosto, às 10 horas, na sede da entidade no Rio de Janeiro. Os jogos das oitavas estão marcados para o dia 17 de setembro, com as quartas em 24 de setembro, semifinais em 5 de novembro e a grande final em jogo único no dia 19 de novembro.

Embora o Inter ainda não tenha conquistado a Copa do Brasil Feminina, o clube tem tradição no futebol feminino, com títulos estaduais e campanhas consistentes no Brasileirão. A equipe busca agora consolidar seu nome entre os grandes do país também na competição nacional de mata-mata.

Times classificados para as oitavas

Além do Inter, seguem na disputa:

Equipes Classificadas Atlético-PI Sport Juventude Bragantino Palmeiras Ferroviária Bahia Atlético-MG Flamengo Realidade Jovem Corinthians São Paulo Vitória América-MG Fluminense

Inter avança com autoridade na Copa do Brasil Feminina

