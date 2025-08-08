Sexta-feira, 08 de agosto de 2025

Leia a edição de hoje aqui

Esporte Bernardinho divulga pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial de Vôlei nas Filipinas

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será no dia 14 de setembro contra a China e todos os 14 convocados finais sairão da lista de 24 nomes divulgada por Bernardinho.

Foto: Divulgação/Volleyball World
A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será no dia 14 de setembro contra a China e todos os 14 convocados finais sairão da lista de 24 nomes divulgada por Bernardinho. (Foto: Divulgação/Volleyball World)

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou na quinta-feira (7) a pré-lista de atletas da Seleção Brasileira masculina que poderão representar o país no Mundial de Seleções, que será disputado entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O técnico Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, selecionou 24 nomes para a etapa inicial, incluindo jogadores que atuaram recentemente na Liga das Nações (VNL).

A lista é apenas preliminar: quando o torneio estiver mais próximo, Bernardinho precisará reduzir o grupo para 14 atletas. Todos os convocados para a competição deverão sair dessa seleção inicial.

Pré-seleção brasileira para o Mundial

Levantadores

Resley

Matheus G.

Fernando

Opostos

Alan

Sabino

Samuel

Chizoba

Darlan

Ponteiros

Paulo

Adriano

Honorato

Maicon

Lucarelli

Arthur

Bergmann

Centrais

Pietro

Matheus

Geovane

Judson

Thiery

Flavio

Voss

Líberos

Maique

Alexandre

Técnico

Bernardo Rocha de Rezende

Mundial de Vôlei 2025: Brasil estreia contra a China

A Seleção Brasileira integra o Grupo H na primeira fase do Mundial, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. A estreia está marcada para o dia 14 de setembro contra os chineses. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, está no Grupo B com Holanda, Qatar e Romênia.

O torneio promete reunir as maiores potências do vôlei mundial em busca do título mais cobiçado da modalidade.

Campeões do Mundial de Vôlei Masculino

Ano Campeão Vice-campeão 3º lugar
2022 Itália Polônia Brasil
2018 Polônia Brasil Estados Unidos
2014 Polônia Brasil Alemanha
2010 Brasil Cuba Sérvia
2006 Brasil Polônia Bulgária
2002 Brasil Rússia França
1998 Itália Iugoslávia Cuba
1994 Itália Holanda Estados Unidos
1990 Itália Cuba União Soviética
1986 Estados Unidos União Soviética Bulgária
1982 União Soviética Brasil Argentina
1978 União Soviética Itália Cuba
1974 Polônia União Soviética Japão
1970 Alemanha Oriental Bulgária Japão
1966 Tchecoslováquia Romênia União Soviética
1962 União Soviética Tchecoslováquia Romênia
1960 União Soviética Tchecoslováquia Romênia
1956 Tchecoslováquia Romênia União Soviética
1952 União Soviética Tchecoslováquia Bulgária
1949 União Soviética Tchecoslováquia Bulgária

Com uma tradição vitoriosa e um elenco renovado, o Brasil chega ao Mundial com grandes expectativas. A missão de Bernardinho será encontrar o equilíbrio ideal entre juventude e experiência para buscar mais um título para a galeria da Seleção.

Após saída da Copa do Brasil, Inter acende alerta financeiro
