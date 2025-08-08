Esporte Bernardinho divulga pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial de Vôlei nas Filipinas

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Compartilhe esta notícia:











A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será no dia 14 de setembro contra a China e todos os 14 convocados finais sairão da lista de 24 nomes divulgada por Bernardinho. Foto: Divulgação/Volleyball World A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será no dia 14 de setembro contra a China e todos os 14 convocados finais sairão da lista de 24 nomes divulgada por Bernardinho. (Foto: Divulgação/Volleyball World) Foto: Divulgação/Volleyball World

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou na quinta-feira (7) a pré-lista de atletas da Seleção Brasileira masculina que poderão representar o país no Mundial de Seleções, que será disputado entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O técnico Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, selecionou 24 nomes para a etapa inicial, incluindo jogadores que atuaram recentemente na Liga das Nações (VNL).

A lista é apenas preliminar: quando o torneio estiver mais próximo, Bernardinho precisará reduzir o grupo para 14 atletas. Todos os convocados para a competição deverão sair dessa seleção inicial.

Pré-seleção brasileira para o Mundial

Levantadores

Resley

Matheus G.

Fernando

Opostos

Alan

Sabino

Samuel

Chizoba

Darlan

Ponteiros

Paulo

Adriano

Honorato

Maicon

Lucarelli

Arthur

Bergmann

Centrais

Pietro

Matheus

Geovane

Judson

Thiery

Flavio

Voss

Líberos

Maique

Alexandre

Técnico

Bernardo Rocha de Rezende

Mundial de Vôlei 2025: Brasil estreia contra a China

A Seleção Brasileira integra o Grupo H na primeira fase do Mundial, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. A estreia está marcada para o dia 14 de setembro contra os chineses. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, está no Grupo B com Holanda, Qatar e Romênia.

O torneio promete reunir as maiores potências do vôlei mundial em busca do título mais cobiçado da modalidade.

Campeões do Mundial de Vôlei Masculino

Ano Campeão Vice-campeão 3º lugar 2022 Itália Polônia Brasil 2018 Polônia Brasil Estados Unidos 2014 Polônia Brasil Alemanha 2010 Brasil Cuba Sérvia 2006 Brasil Polônia Bulgária 2002 Brasil Rússia França 1998 Itália Iugoslávia Cuba 1994 Itália Holanda Estados Unidos 1990 Itália Cuba União Soviética 1986 Estados Unidos União Soviética Bulgária 1982 União Soviética Brasil Argentina 1978 União Soviética Itália Cuba 1974 Polônia União Soviética Japão 1970 Alemanha Oriental Bulgária Japão 1966 Tchecoslováquia Romênia União Soviética 1962 União Soviética Tchecoslováquia Romênia 1960 União Soviética Tchecoslováquia Romênia 1956 Tchecoslováquia Romênia União Soviética 1952 União Soviética Tchecoslováquia Bulgária 1949 União Soviética Tchecoslováquia Bulgária

Com uma tradição vitoriosa e um elenco renovado, o Brasil chega ao Mundial com grandes expectativas. A missão de Bernardinho será encontrar o equilíbrio ideal entre juventude e experiência para buscar mais um título para a galeria da Seleção.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte

https://www.osul.com.br/bernardinho-divulga-pre-lista-da-selecao-brasileira-para-o-mundial-de-volei-nas-filipinas/

Bernardinho divulga pré-lista da Seleção Brasileira para o Mundial de Vôlei nas Filipinas

2025-08-08