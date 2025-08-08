Sexta-feira, 08 de agosto de 2025
Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025
A estreia do Brasil no Mundial de Vôlei será no dia 14 de setembro contra a China e todos os 14 convocados finais sairão da lista de 24 nomes divulgada por Bernardinho.Foto: Divulgação/Volleyball World
A Federação Internacional de Vôlei (FIVB) divulgou na quinta-feira (7) a pré-lista de atletas da Seleção Brasileira masculina que poderão representar o país no Mundial de Seleções, que será disputado entre os dias 12 e 28 de setembro, em Manila, nas Filipinas. O técnico Bernardo Rocha de Rezende, o Bernardinho, selecionou 24 nomes para a etapa inicial, incluindo jogadores que atuaram recentemente na Liga das Nações (VNL).
A lista é apenas preliminar: quando o torneio estiver mais próximo, Bernardinho precisará reduzir o grupo para 14 atletas. Todos os convocados para a competição deverão sair dessa seleção inicial.
Pré-seleção brasileira para o Mundial
Levantadores
Resley
Matheus G.
Fernando
Opostos
Alan
Sabino
Samuel
Chizoba
Darlan
Ponteiros
Paulo
Adriano
Honorato
Maicon
Lucarelli
Arthur
Bergmann
Centrais
Pietro
Matheus
Geovane
Judson
Thiery
Flavio
Voss
Líberos
Maique
Alexandre
Técnico
Bernardo Rocha de Rezende
Mundial de Vôlei 2025: Brasil estreia contra a China
A Seleção Brasileira integra o Grupo H na primeira fase do Mundial, ao lado de China, República Tcheca e Sérvia. A estreia está marcada para o dia 14 de setembro contra os chineses. Já a Polônia, atual líder do ranking mundial, está no Grupo B com Holanda, Qatar e Romênia.
O torneio promete reunir as maiores potências do vôlei mundial em busca do título mais cobiçado da modalidade.
Campeões do Mundial de Vôlei Masculino
|Ano
|Campeão
|Vice-campeão
|3º lugar
|2022
|Itália
|Polônia
|Brasil
|2018
|Polônia
|Brasil
|Estados Unidos
|2014
|Polônia
|Brasil
|Alemanha
|2010
|Brasil
|Cuba
|Sérvia
|2006
|Brasil
|Polônia
|Bulgária
|2002
|Brasil
|Rússia
|França
|1998
|Itália
|Iugoslávia
|Cuba
|1994
|Itália
|Holanda
|Estados Unidos
|1990
|Itália
|Cuba
|União Soviética
|1986
|Estados Unidos
|União Soviética
|Bulgária
|1982
|União Soviética
|Brasil
|Argentina
|1978
|União Soviética
|Itália
|Cuba
|1974
|Polônia
|União Soviética
|Japão
|1970
|Alemanha Oriental
|Bulgária
|Japão
|1966
|Tchecoslováquia
|Romênia
|União Soviética
|1962
|União Soviética
|Tchecoslováquia
|Romênia
|1960
|União Soviética
|Tchecoslováquia
|Romênia
|1956
|Tchecoslováquia
|Romênia
|União Soviética
|1952
|União Soviética
|Tchecoslováquia
|Bulgária
|1949
|União Soviética
|Tchecoslováquia
|Bulgária
Com uma tradição vitoriosa e um elenco renovado, o Brasil chega ao Mundial com grandes expectativas. A missão de Bernardinho será encontrar o equilíbrio ideal entre juventude e experiência para buscar mais um título para a galeria da Seleção.