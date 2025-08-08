Inter Após saída da Copa do Brasil, Inter acende alerta financeiro

Por Redação O Sul | 8 de agosto de 2025

Inter deixa de ganhar R$ 4,7 milhões com eliminação precoce, impacto direto nas finanças do clube. Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense Inter deixa de ganhar R$ 4,7 milhões com eliminação precoce, impacto direto nas finanças do clube.(Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense) Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense

Pelo segundo ano consecutivo, o Inter dá adeus à Copa do Brasil antes do esperado. Após cair na terceira fase em 2024, o Colorado se despediu da edição de 2025 nas oitavas de final, ao empatar com o Fluminense. A eliminação não apenas aumenta a pressão sobre o técnico Roger Machado e seu elenco, como também levanta preocupações sobre o impacto financeiro da saída precoce.

O Inter encerra sua participação na Copa do Brasil com uma arrecadação de R$ 5,95 milhões — valor conquistado após eliminar o Maracanã-CE na terceira fase e disputar as oitavas contra o Fluminense. No entanto, o montante ficou bem abaixo dos R$ 10,65 milhões projetados pela diretoria, que contava com a classificação às quartas de final. Só essa fase renderia R$ 4,7 milhões adicionais, o que poderia aliviar as contas do clube.

A Copa do Brasil é, atualmente, a competição nacional com maior potencial de premiação. Um clube que entra na terceira fase e chega à final pode embolsar até R$ 97,5 milhões. O campeão leva R$ 77 milhões, enquanto o vice fatura R$ 33 milhões. O salto entre as fases é expressivo — e o Inter ficou longe de aproveitá-lo.

As dívidas totais cresceram de R$ 655 milhões em 2023 para R$ 962 milhões em 2024. Embora a receita tenha aumentado 22% no período (de R$ 424,1 milhões para R$ 516,7 milhões), o desempenho esportivo não acompanhou esse crescimento, frustrando as expectativas de premiações mais robustas.

Com a queda na Copa do Brasil, a Libertadores surge como esperança. O Inter cumpriu a meta de chegar ao mata-mata e agora enfrenta o Flamengo nas oitavas. Se avançar às quartas, pode faturar US$ 1,7 milhão (cerca de R$ 9,2 milhões). A premiação cresce nas fases seguintes: US$ 2,3 milhões (R$ 12,4 milhões) nas semifinais, US$ 7 milhões (R$ 37,9 milhões) para o vice e US$ 24 milhões (R$ 129,9 milhões) para o campeão.

No Campeonato Brasileiro, o desempenho está aquém do esperado. A diretoria estabeleceu o G6 como meta, mas o time ocupa a 13ª colocação, com pelo menos seis pontos de distância. Em 2024, a 5ª posição no Brasileirão ajudou a compensar as eliminações na Copa do Brasil e na Sul-Americana, onde o Inter caiu para o Rosário Central nos playoffs pré-oitavas.

