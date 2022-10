Inter Inter avança nos preparativos para o jogo de domingo contra o Goiás pelo Brasileirão

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Vice-líder do torneio, Colorado entra em campo às 11h no Beira-Rio. (Foto: Ricardo Duarte/Internacional)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A preparação do Inter para a 31ª rodada do Campeonato Brasileiro teve nova sessão de atividades na tarde desta sexta-feira (7). O foco é o duelo em casa contra o Goiás, marcado para as 11h de domingo (9) e que também terá ações alusivas ao ao Dia das Crianças e ao “Outubro Rosa” – incluindo o uso de camisas nessa cor pelos atletas colorados.

No centro de treinamentos do Parque Gigante, o técnico Mano Menezes aproveitou o segundo e penúltimo dia de trabalhos após a partida contra o Flamengo (0 a 0 no Maracanã) para organizar exercícios técnicos, valorizando aspectos como finalizações e jogadas de bola parada defensiva e ofensiva.

A novidade foi o atacante Wanderson, recuperado de lesão e que trabalhou normalmente com o grupo. Já o zagueiro Gabriel Mercado teve constatada contusão na panturrilha direita e passará as próximas três semanas afastado dos gramados. Na manhã deste sábado (8) haverá mais um turno de preparação.

Situação

O time gaúcho é vice-líder, com 54 pontos – três acima do Fluminense. Embora ainda haja chances matemáticas de vencer o Brasileirão, dificilmente conseguirá alcançar o Palmeiras, atualmente com 66 pontos e que dificilmente tropeça.

Assim, o plano realista do colorado é se manter no G4 nas próximas rodadas, a fim de assegurar de forma antecipada a classificação para a fase de grupos da Copa Libertadores da América.

Depois do Goiás, serão adversários do Colorado nesta reta final o Botafogo (16 de outubro, fora de casa), Coritiba (23 de outubro, fora de casa), Ceará (26 de outubro, no Beira-Rio), América-MG (2 de novembro, fora de casa), Athletico-PR (5 de novembro, no Beira-Rio), São Paulo (8 de novembro, fora de casa) e Palmeiras (13 de novembro, no Beira-Rio).

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter