Porto Alegre Obra termina e trânsito é liberado na rua Mostardeiro, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











Dmae realizou o conserto na via e testes de estanqueidade que comprovaram a eficácia da concretagem e da vedação dos tubos realizadas. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA Dmae realizou o conserto na via e testes de estanqueidade que comprovaram a eficácia da concretagem e da vedação dos tubos realizadas. (Foto: Luciano Lanes / PMPA) Foto: Luciano Lanes / PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

As obras no Reservatório Mostardeiro, localizado abaixo das quadras do Parque Tenístico José Montaury, no bairro Moinhos de Vento, foram concluídas nesta sexta-feira (7). As quatro pistas da rua Mostardeiro, no quarteirão entre as ruas Miguel Tostes e a Mariante, foram liberadas ao trânsito.

A iniciativa envolveu uma grande operação entre Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Secretaria Municipal de Serviços Urbanos (SMSUrb) e Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC).

“O reservatório já está cheio e operando. A equipe técnica realizou a lavagem dos decantadores da ETA Moinhos de Vento na quinta-feira e monitora a qualidade da água, sem registro de turbidez até o momento”, salientou o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.

Funcionando

“A obra, que envolveu mobilização e uma megaoperação de órgãos da prefeitura foi um sucesso e temos a segurança desta grande parte do sistema estar funcionando de forma adequada no verão, que é o período de maior consumo, para que a população não sofra com desabastecimento”, completou Garcia.

Após a sinalização e montagem do esquema de trânsito pela EPTC, foi iniciada no dia 3 de setembro a remoção das árvores pela SMSUrb, necessária para realização da obra. A segunda etapa incluiu a escavação de cinco metros no leito da Mostardeiro para acesso à tubulação de saída do reservatório.

O Dmae realizou o conserto na via e testes de estanqueidade que comprovaram a eficácia da concretagem e da vedação dos tubos realizadas. O fechamento da vala foi realizado durante esta semana para possibilitar a aplicação do asfalto na via pela Smsurb, na sexta-feira (7). A obra não afetou o abastecimento de água na região.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre