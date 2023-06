Inter Inter começa a preparação para a partida decisiva contra o Nacional pela Libertadores

Uma vitória no país vizinho classifica antecipadamente a equipe para as oitavas de final da competição continental Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter se reapresentou na manhã desta segunda-feira (5) no CT Parque Gigante e deu início na preparação para o duelo com o Nacional no Uruguai. Líder do grupo B da Libertadores, uma vitória no país vizinho classifica antecipadamente a equipe para as oitavas de final da competição continental.

A preparação para a partida começou com atividades físicas e técnicas no gramado. Quem atuou na partida contra o Santos realizou exercícios na academia e corridas ao redor do campo. Já o restante do elenco fez trabalhos com bola sob o comando do treinador Mano Menezes.

A comissão técnica tem mais um dia de treinos no CT para ajustar o time que vai entrar em campo em Montevidéu. A partida acontece na quarta-feira (7), às 19h, no estádio Parque Central, pela quinta rodada da fase de grupos.

O Colorado somou oito pontos nos primeiros jogos e é o líder da chave, com um ponto a mais que o Nacional-URU e o Independiente Medellín-COL.

