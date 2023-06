Porto Alegre Prefeitura de Porto Alegre lança edital para leiloar 50 terrenos no Parque Industrial da Restinga

Por Redação O Sul | 5 de junho de 2023

Compartilhe esta notícia:











Poderão participar empreendedores que já estão instalados no local. Foto: Ivo Gonçalves/Arquivo PMPA Porto Alegre, RS 07/03/2010: Prefeitura irá leiloar 50 terrenos no Parque Industrial da Restinga. Foto: Ivo Gonçalves/Arquivo PMPA Foto: Ivo Gonçalves/Arquivo PMPA

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

A prefeitura de Porto Alegre lançou, nesta segunda-feira (5), edital para leiloar 50 lotes no Parque Industrial da Restinga (PIR). A publicação está disponível do Diário Oficial de Porto Alegre. A expectativa é arrecadar R$ 13,3 milhões com a venda dos terrenos, que acontecerá dia 30 de junho, às 9h, por meio do Portal de Compras Públicas.

A iniciativa segue o regramento da Nova Lei de Licitações e Contratos. Poderão participar empreendedores que já estão instalados no local e novos interessados nas áreas de indústria, comércio e serviços, diversificando a matriz de negócios do PIR.

“O leilão de imóveis no Parque Industrial da Restinga será o maior em quantidade. Os interessados poderão comprá-los em até 120 parcelas. Com isso, promoveremos a geração de emprego, de renda e o desenvolvimento econômico e social da Restinga”, projeta o secretário de Administração e Patrimônio (Smap), André Barbosa.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Porto Alegre

https://www.osul.com.br/prefeitura-de-porto-alegre-lanca-edital-para-leiloar-50-terrenos-no-parque-industrial-da-restinga/

Prefeitura de Porto Alegre lança edital para leiloar 50 terrenos no Parque Industrial da Restinga

2023-06-05