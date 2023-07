Inter Inter começa a preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão

11 de julho de 2023

A partida contra o Palmeiras acontece no domingo (16), no Beira-Rio, em Porto Alegre

O Inter voltou aos treinos na manhã desta terça-feira (11), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre, e deu início na preparação para enfrentar o Palmeiras pelo Brasileirão. O treinador Mano Menezes terá uma semana pela frente para trabalhar a equipe que entrará em campo em busca de três pontos na competição.

No primeiro treinamento da semana, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos realizaram atividades físicas na academia e um trabalho mais leve com bola no gramado.

Já o restante do elenco fez uma atividade técnica em campo aberto junto com alguns atletas das categorias de base do clube. Alan Patrick, que cumpriu suspensão no último jogo, retorna e fica à disposição da comissão.

O próximo compromisso da equipe é contra o Palmeiras, no domingo (16), às 18h30min, no estádio Beira-Rio, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O grupo colorado volta a treinar na manhã desta quarta-feira (12), no CT Parque Gigante dando sequência na preparação para encarar o time paulista.

