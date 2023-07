Grêmio Atacante Iturbe explica escolha pelo Grêmio em sua apresentação

Por Redação O Sul | 11 de julho de 2023

Compartilhe esta notícia:











O atacante disse que tinha outras propostas, mas quando ouviu o Grêmio decidiu não falar com outros clubes Foto: Lucas Uebel/Grêmio O atacante disse que tinha outras propostas, mas quando ouviu o Grêmio decidiu não falar com outros clubes (Foto: Lucas Uebel/Grêmio) Foto: Lucas Uebel/Grêmio

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O novo atacante do Grêmio Juan Manuel Iturbe foi apresentado na tarde desta segunda-feira (10), no CT Luiz Carvalho, em Porto Alegre. O jogador aproveitou a apresentação e explicou a escolha pelo clube gaúcho. Iturbe irá vestir a camisa 21 do Tricolor.

O atacante está em Porto Alegre há quase uma semana. O novo contratado já fez atividades com o elenco principal, mesmo não estando regularizado e pronto para estrear. O atleta mostrou que conhece a história do clube e disse ter identificação com o time gaúcho.

“O Grêmio é o maior do Sul. Por tudo que significa jogar aqui, já conhecia quando estive aqui quando jovem. Foi o que pensei desde que me falaram a primeira vez do Grêmio. Depois não queria escutar mais nada. Tinha outras ofertas. O Grêmio é o Grêmio”, disse o atacante.

Iturbe destacou que quando era mais jovem teve a oportunidade de jogar pelo Grêmio. Por questões familiares, ele não pode continuar no clube na época.

“Quando tinha 14 anos tive a possibilidade de estar no Grêmio. Quando jogava no Paraguai estive aqui, mas por questões familiares não pude ficar. Faz 15 anos que conheço a torcida do Grêmio. Conhecia o Olímpico. O estádio novo joguei na Copa América contra o Brasil”, destacou Iturbe.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Grêmio

https://www.osul.com.br/atacante-iturbe-explica-escolha-pelo-gremio-em-sua-apresentacao/

Atacante Iturbe explica escolha pelo Grêmio em sua apresentação

2023-07-11