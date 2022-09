Inter Inter conclui o primeiro treino da semana para enfrentar o Cuiabá no sábado, no Beira-Rio, em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Titulares apenas correram no gramado do CT Parque Gigante na manhã desta terça-feira Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter deu início nesta terça-feira (06) na preparação para enfrentar o Cuiabá. Depois de empatar com o Corinthians por 2 a 2 fora de casa, no domingo (04), com gols de Alemão e Alan Patrick, a equipe já está de olho no próximo compromisso pelo Campeonato Brasileiro.

No primeiro treinamento da semana, o técnico colorado Mano Menezes dividiu o elenco no CT Parque Gigante, em Porto Alegre. Os jogadores que iniciaram a partida na Neo Química Arena, em São Paulo, realizaram atividades físicas e regenerativas, finalizando com corridas ao redor do campo. O restante do grupo fez um trabalho técnico com bola, junto de alguns atletas das categorias de base.

O colorado volta a treinar na tarde desta quarta-feira (07), no feriado nacional. Serão mais três dias de treinos até o duelo contra o Cuiabá. A partida está marcada para o sábado (10), às 16h30min, no estádio Beira-Rio, na Capital gaúcha, pela 26ª rodada do Brasileirão.

