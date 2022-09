Rio Grande do Sul Empresa Gaúcha de Rodovias alerta motoristas para obras na ERS-115, em Três Coroas

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Presença de máquinas e trabalhadores na rodovia requer atenção dos condutores de veículos que trafegam no local Foto: Raphael Nunes/EGR Presença de máquinas e trabalhadores na rodovia requer atenção dos condutores de veículos que trafegam no local - Foto: Raphael Nunes / EGR Foto: Raphael Nunes/EGR

A EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta os usuários que circulam por Três Coroas e imediações para alterações no fluxo de veículos.

Nesta terça-feira (06), equipes técnicas realizaram os serviços de fresagem — trabalho que consiste na retirada do material asfáltico antigo para a colocação de uma nova camada na pista — entre os quilômetros 16 e 17, em duas rotatórias da ERS-115. As obras devem ser concluídas até o final desta semana.

Com a presença de máquinas e trabalhadores na rodovia, a EGR alerta para pontos de espera no trecho e reforça o pedido para que os condutores dirijam com cuidado, respeitando as sinalizações da estrada.

