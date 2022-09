Rio Grande do Sul Motoristas devem aumentar o cuidado nas estradas gaúchas durante o feriado da Independência

Por Redação O Sul | 6 de setembro de 2022

Fluxo de veículos se intensifica nas rodovias gaúchas a partir desta terça-feira

Com o feriado de Independência nesta quarta-feira (07), a EGR (Empresa Gaúcha de Rodovias) alerta os motoristas quanto à necessidade de aumentar os cuidados no deslocamento pelas estradas. Ter atenção às obras realizadas em diferentes pontos do Estado e seguir algumas dicas são fundamentais para garantir uma viagem tranquila.

Desde o começo da semana, a EGR trabalha em 26 trechos de rodovias, com serviços como construção de rotatórias, reparos localizados, manutenção do pavimento, tapa-buracos e conservação rotineira. A movimentação de trabalhadores e máquinas pode ocasionar bloqueios de faixas e, consequentemente, lentidão ou retenção sinalizada de veículos. É importante que os motoristas estejam atentos à sinalização e aos limites de velocidade.

Durante o feriado, a EGR reforçará os serviços essenciais de socorro médico, guinchos e de atendimento emergencial em todas as rodovias sob sua administração. O serviço de ambulâncias abrange 759 quilômetros de rodovias por meio da prestação de resgate e socorro médico 24 horas. Os guinchos para atendimento também estão disponíveis, assim como os bombeiros voluntários de vários municípios.

Com o intuito de conscientizar a população, a EGR oferece algumas dicas importantes, desde planejar a viagem com antecedência, manter os cuidados com o veículo, redobrar a atenção à sinalização e respeitar as normas de trânsito.

RODOVIAS, TRECHOS, SERVIÇOS E MUNICÍPIOS ENVOLVIDOS

Obras de construção de rotatórias e acessos:

RSC-287, quilômetro 2, na travessia urbana de Montenegro. Obras nos dois sentidos.

ERS-122, quilômetro 82, no entroncamento com a RSC-453, em Caxias do Sul.

ERS-115, nos quilômetros 16 e 17, em Três Coroas.

RSC-453, no quilômetro 94, em Garibaldi.

Reparos localizados e manutenção no pavimento:

RSC-453, do quilômetro zero ao 15, entre Venâncio Aires e Mato Leitão.

ERS-239, do quilômetro 52 ao 54, em Taquara.

ERS-020, do quilômetro 78 ao 80, em São Francisco de Paula.

ERS-122, no quilômetro 91 e 96, em Flores da Cunha.

ERS-129, do quilômetro 87 ao 90, em Muçum.

ERS-466, do quilômetro zero ao 4, em Canela.

ERS-474, do quilômetro 14 ao 18, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-135, no quilômetro 68, em Erechim.

Conservação rotineira, roçada e limpeza de margens e tapa-buracos:

ERS-129, do quilômetro 82 ao 128, entre Muçum e Guaporé.

ERS-130, do quilômetro 69 ao 82, entre Lajeado e Arroio do Meio.

RSC-453, do quilômetro 38 ao 61, entre Estrela e Westfália.

ERS-239, do quilômetro 44 ao 51, entre Parobé e Taquara.

ERS-235, do quilômetro 59 ao 64, em São Francisco de Paula.

ERS-474, do quilômetro 7 ao 20, em Santo Antônio da Patrulha.

ERS-122, do quilômetro 18 ao 39, entre São Sebastião do Caí e São Vendelino.

ERS-784, do quilômetro zero ao 13, entre Cidreira e Balneário Pinhal.

ERS-122, do quilômetro 105 ao 110, em Flores da Cunha.

ERS-135, do quilômetro 9 ao 17, entre Passo Fundo e Coxilha.

ERS-129, ERS-130 e ERS-135, tapa-buracos em toda a extensão.

SERVIÇOS DA EGR NAS RODOVIAS

Serviço de ambulância

Os serviços de ambulâncias abrangem 759 quilômetros de rodovias em 12 praças de pedágio. As equipes prestam resgate e socorro médico 24 horas por dia. O trabalho fica a cargo da Transul Emergências Médicas. Para acionar o serviço, disque 0800-0090-192.

Guinchos nas rodovias

Neste período de grande fluxo nas estradas, os guinchos para atendimento poderão ser acionados pelo telefone 0800-648-3903. A EGR também mantém convênio com bombeiros voluntários de vários municípios.

Tráfego em tempo real

Para o motorista ficar bem informado, a EGR disponibiliza um serviço para o acompanhamento do tráfego de veículos nas praças de pedágio em tempo real. Para acessar, basta clicar no link antigo.egr.rs.gov.br/emtemporeal.

