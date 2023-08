Inter Inter confirma lesão do meio-campista Gustavo Campanharo

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Campanharo teve lesão confirmada e desfalcará a equipe nos próximos jogos, incluindo a ida contra o Bolivar, em La Paz Foto: Ricardo Duarte/Inter (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O Inter retomou os trabalhos na manhã desta quinta-feira (10) e deu início à preparação para enfrentar o Botafogo, no sábado (12), pelo Brasileirão. O meio-campista Gustavo Campanharo sofreu lesão muscular na coxa direita e para por três semanas. O duelo com o Botafogo é válido pela 19º rodada. O Colorado é 12º no campeonato, com 24 pontos.

Campanharo teve lesão confirmada e desfalcará a equipe nos próximos jogos, incluindo a ida contra o Bolivar, em La Paz, pelas quartas de final da Libertadores. Rômulo e Lucas Ramos seguem no departamento médico. Moledo, suspenso por doping, aguarda a contraprova.

Depois de 40 minutos de bola rolando, o técnico Eduardo Coudet fechou o treino para dar ênfase à parte tática. Johnny e De Pena, suspensos, são desfalques para o jogo no Nilton Santos. Gabriel e Mauricio, respectivamente, são os prováveis substitutos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Inter

https://www.osul.com.br/inter-confirma-lesao-do-meio-campista-gustavo-campanharo/

Inter confirma lesão do meio-campista Gustavo Campanharo

2023-08-10