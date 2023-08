Inter Inter volta aos treinos após classificação na Libertadores

O próximo compromisso da equipe na competição nacional é no sábado (12), às 21h, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O Inter voltou aos treinos na manhã desta quinta-feira (10) após a classificação na Copa Libertadores. O elenco teve um dia de folga após a vitória nos pênaltis contra o River Plate-ARG em casa, e agora volta as atenções para o Campeonato Brasileiro.

O próximo compromisso da equipe na competição nacional é no sábado (12), às 21h, contra o Botafogo, no estádio Nilton Santos, pela última rodada do primeiro turno. Para manter a boa fase e os resultados positivos, os comandados de Chacho Coudet trabalham no CT para buscar os três pontos no Rio de Janeiro.

No treinamento desta quinta-feira, os jogadores que iniciaram a partida contra o River fizeram atividades físicas. Alguns ficaram na academia e outros foram ao campo para corridas ao redor do gramado. Já o restante do elenco fez trabalhos técnicos com bola e encerrou a manhã com um coletivo junto de atletas das categorias de base.

A preparação para enfrentar o líder do Brasileirão encerra na manhã desta sexta-feira (11) no CT. À tarde, a delegação embarca para a capital carioca.

