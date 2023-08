Grêmio Jogadores do Grêmio Da Mata e Lucas Camilo são convocados para a Seleção Brasileira Sub-17

Por Redação O Sul | 10 de agosto de 2023

Gremistas farão período de treinos no Rio de Janeiro Foto: Grêmio/Divulgação Gremistas farão período de treinos no Rio de Janeiro Foto: Grêmio/Divulgação

O Grêmio teve mais dois atletas convocados para as Seleções de Base do Brasil. A CBF (Confederação Brasileira de Futebol) divulgou nova lista de atletas chamados para defender a equipe Sub-17 e os gremistas Da Mata e Lucas Camilo foram novamente lembrados.

Ambos são nomes constantes na equipe desde o ano passado e foram campeões Sul-Americanos Sub-17 no início da temporada. O técnico Phelipe Leal comandará um período de treinos na Granja Comary, em Teresópolis, no Rio de Janeiro.

Os atletas ficam com a Seleção do dia 22 de agosto até 4 de setembro. As atividades tem foco na disputa da Copa do Mundo Sub-17, a ser disputada na Indonésia, em novembro.

