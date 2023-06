O volante Charles Aránguiz teve diagnosticada uma lesão muscular na coxa direita e não tem previsão de retorno no Inter. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do clube gaúcho na reapresentação desta quarta-feira (14), no CT Parque Gigante, em Porto Alegre.

O volante foi relacionado e ficou à disposição no banco de reserva no empate com o Nacional-URU pela Libertadores da América. Na vitória contra o Vasco pelo Brasileirão, o Inter falou sobre o problema físico.

A primeira informação era de que o jogador tinha apenas um desconforto na coxa direita. O técnico Mano Menezes chegou a dizer que não havia nenhum “atraso significativo”.

Nesta quinta-feira (15), completa-se oito meses da última partida do chileno, quando atuou por 45 minutos na derrota para o Eintracht Frankfurt pelo Campeonato Alemão.