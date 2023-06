Grêmio Grêmio está perto de fechar com o atacante Iturbe

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

Na temporada, o jogador disputou 41 jogos com seis gols e duas assistências Foto: Divulgação Na temporada, disputou 41 jogos, com seis gols e duas assistências (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Grêmio está perto de fechar a sua primeira contratação da janela de transferências de julho. A contratação é do atacante Iturbe. O jogador ficará livre no mercado a partir do mês que vem. As negociações já acontecem há duas semanas. Na temporada, ele disputou 41 jogos com seis gols e duas assistências.

O contrato será de um ano e meio até o final de 2024. Iturbe defende o Aris, da Grécia, desde 2021. O jogador tem passagens pelo Porto, River Plate, Roma, entre outros clubes de México e até da Inglaterra. Na última temporada, o atleta oscilou entre o time reserva e titular, mas foi bastante utilizado no time grego.

Um dos principais focos do clube gaúcho na janela de transferências que abre dia 3 julho são extremas de velocidade. O técnico do Grêmio, Renato Portaluppi, tem feito pedidos sobre a necessidade de ter jogadores com essas características e que tem feito falta no grupo.

Além do atacante Iturbe, o departamento de futebol do Tricolor monitora também nomes como o de Michael, grande sonho do técnico gremista, e Soteldo.

2023-06-15