Inter No primeiro turno de treinos, Inter faz atividades de posse de bola

Por Redação O Sul | 15 de junho de 2023

O grupo colorado de jogadores terá dois turnos de treinos Foto: Ricardo Duarte/Inter O grupo colorado de jogadores terá dois turnos de treinos (Foto: Ricardo Duarte/Inter) Foto: Ricardo Duarte/Inter

A quinta-feira (15) colorada tem bastante trabalho no CT Parque Gigante. O grupo de jogadores terá dois turnos de treinos e o primeiro foi concluído nesta manhã. Debaixo de chuva e do frio, os atletas do clube gaúcho foram ao campo e fizeram atividades físicas e técnicas.

A manhã começou com exercícios junto do preparador físico Flávio de Oliveira. Depois, o técnico Mano Menezes comandou atividades com bola, dividindo o grupo em dois.

O objetivo é trabalhar a posse de bola e transição da equipe, que aproveita a data FIFA para fazer ajustes.

O elenco colorado volta a treinar nesta tarde no CT dando continuidade na preparação. O próximo compromisso oficial é contra o Coritiba, na próxima quinta-feira (22), no estádio Couto Pereira, no Paraná, pelo Campeonato Brasileiro.

2023-06-15