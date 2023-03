A janela de transferências fecha em onze dias. Com isso, o Inter corre contra o tempo para contratar mais um volante para o seu grupo. Acertado com Aránguiz, o clube gaúcho quer contar com mais um jogador para a posição.

Mesmo tendo o volante Baralhas, o Colorado fez contatos e tentou negociar com Cuéllar, Diego Pituca e até Fernando, ex-City, mas nenhum desses negócios evoluiu. Um dos motivos para a procura para está posição é a ausência de Gabriel, que rompeu os ligamentos do joelho direito na temporada passada.

Diego Pitica, ex-Santos e atualmente está no Kashima Antlers recebeu um proposta do Inter, mas o clube japonês acabou recusando. Fernando, que está no Sevilla, também despertou o interesse do Colorado, mas sem o Inter não avançou nas tratativas. Richard Rios, do Guarani, foi mais um jogador que o Inter procurou, mas os valores fizeram que a negociação não avançassem.

O sonho do clube gaúcho é o volante Gustavo Cuéllar, do Al Hilal. O Colorado tentou a contratação do ex-Flamengo, mas os árabes negaram. O atual clube do Cuéllar sofreu o transfer ban da Fifa e está impedido de contratar qualquer jogador.