Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

O influenciador Luva de Pedreiro foi anunciado como jogador do Grêmio para um torneio que acontecerá em Gramado, na Serra Gaúcha. O Luva se junta a nomes como Romário, Falcão entre outros.

Luva de Pedreiro assinou contrato nesta sexta-feira (24) e já vestiu as cores do clube nas quadras. O influenciador é agenciado por Falcão, que acertou com o Grêmio e também é sócio da patrocinadora do projeto.

Durante esta semana, o projeto já havia confirmado a presença de Romário na Copa Gramado, a ser disputada dia 1 e 2 de abril, além de apresentar os ex-jogadores do clube como Maicon, Edilson, Léo Moura e Douglas.

O Tricolor reativou o time de futebol 7 neste ano após uma pausa na temporada de 2022. Entre 2020 e 2021, Falcão foi o grande nome buscado pelo Grêmio e atualmente também está como patrocinador.

