Política Por recomendação médica, presidente Lula adia, mais uma vez, viagem à China

Por Redação O Sul | 25 de março de 2023

Petista teve câncer em 2011 e apresentou quadro de leucoplasia no ano passado. Foto: José Cruz/Agência Brasil Petista teve câncer em 2011 e apresentou quadro de leucoplasia no ano passado. (Foto: José Cruz/Agência Brasil) Foto: José Cruz/Agência Brasil

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) adiou a viagem que faria para a China neste fim de semana. A nova data para a ida do petista ao país asiático está sendo negociada pelo governo brasileiro com as autoridades chinesas e ainda não foi divulgada.

De acordo com comunicado enviado pela Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto à imprensa neste sábado (25), o adiamento foi motivado por orientação médica.

Lula foi diagnosticado com pneumonia leve na noite de quinta-feira (23). Na manhã da sexta-feira (24), o governo comunicou que o embarque do presidente para a China ia atrasar da manhã deste sábado (25) para a manhã de domingo (26).

Em fevereiro deste ano, Lula chegou a realizar exames no mesmo hospital após se queixar de um incômodo na barriga e no quadril, que surgiu depois que o petista voltou para a rotina de exercícios físicos. Na ocasião, a equipe do presidente divulgou que os exames já estavam programados e que ele passou a realizar sessões de fisioterapia.

Lula possui uma rotina frequente de atividades físicas, que variam entre caminhadas na esteira, musculação e esportes, como o boxe.

Crise hipertensiva

Em 2010, durante seu segundo mandato como presidente, Lula precisou ser internado devido a uma crise de hipertensão. Fumante por 50 anos, o petista optou por largar o hábito após passar por uma bateria de exames e afirmar que iria melhorar sua dieta e qualidade de vida.

Câncer na laringe

Em outubro de 2011, Lula foi diagnosticado com um tumor na laringe depois de rouquidão na garganta e dores na região. Na época, o petista foi submetido a sessões de quimioterapia e radioterapia para remover o tumor de cerca de três centímetros. Em abril de 2013, o cardiologista Roberto Kalil, médico que acompanha a saúde do presidente até hoje, anunciou a remissão completa do câncer após os exames darem negativo.

Quadro de leucoplasia

Em novembro de 2022, Lula foi diagnosticado com lesões e um quadro de leucoplasia na garganta, caracterizado por manchas na prega vocal. Ele foi submetido a uma laringoscopia para retirada de leucoplasia. De acordo com o boletim, foi verificada a ausência de neoplasia, ou seja, não se tratava de tumor maligno.

Covid

Desde 2020, Lula já foi diagnosticado por duas vezes com covid-19. Logo no primeiro ano da pandemia, em dezembro, Lula recebeu o diagnóstico quando estava em Cuba participando de um evento. O segundo resultado saiu em junho de 2022, quando o petista e a mulher, Janja, precisaram ficar em isolamento.

