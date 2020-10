Esporte Inter decide em casa e Grêmio fora: confira os adversários da dupla Grenal nas oitavas de final da Copa do Brasil

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2020

Foto: Divulgação / Twitter @copadobrasil

Por Redação Rádio Grenal | 1 de outubro de 2020

Estão definidos os adversários de Inter e Grêmio para as oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio foi realizado na manhã desta quinta-feira (1), na sede da CBF. Os cinco times que avançaram na quarta fase se juntam às 11 equipes que entram direto na competição nas oitavas de final.

O Grêmio enfrenta o Juventude, e o Inter encara o Atlético-GO. O tricolor jogará a primeira partida em casa, na Arena, e decidirá na serra, em Caxias do Sul. Já o Inter, viaja até o Paraná no jogo de ida, e decide em casa, no Beira-Rio, no jgo de volta.

As partidas estão previstas para os dias 28 de outubro e 4 de novembro, mas ainda não possuem horário definido. Para a próxima fase, a CBF definiu que haverá novo sorteio. Quem conseguir passar de fase e avançar para as quartas de final receberá a premiação de R$ 3.3 milhões. Dali em diante, porém, os confrontos vão seguir nos cruzamentos definidos nas quartas de final.

Confira os demais confrontos:

* Por supervisão de: Marjana Vargas

