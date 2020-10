A escolha de Chacho em colocar Moledo como titular no empate em 0 a 0 com o América de Cali, na última terça-feira (29), pela Libertadores, fez parecer que o técnico começava a ouvir os pedidos da torcida. Na Colômbia, o jogador fez uma de suas melhores partidas nesta temporada e ainda foi um dos responsáveis por segurar o empate mesmo com o colorado estando com um a menos. Desarmou, interceptou e foi cirúrgico impedindo grandes chances dos Diablos Rojos.

Desde sua primeira passagem pelo Inter, são 185 jogos e 12 gols. No entanto, no início do ano, o jogador perdeu a titularidade para Bruno Fuchs, e mesmo após a venda do zagueiro para o futebol russo, Coudet não viu Moledo como uma opção. Optou pelo jovem da base Zé Gabriel, que fez boas atuações nas suas primeiras partidas, mas foi cometendo erros durante a temporada que tiraram a paciência da torcida. O principal argumento de Chacho para deixar o zagueiro no banco é de que o jogador não possui tanta habilidade com a saída de bola rápida, pelo chão, estilo de jogo característico do técnico.

Neste sábado, surge a chance de Moledo provar o porquê precisa ser o titular na equipe colorada. A chance fica ainda mais importante já que chega em um Grenal, clássico em que o zagueiro já é experiente. Se conseguir impedir que o tricolor vença a partida e contribuir para vitória colorada, o Inter termina um jejum de dez clássicos sem vencer. E essa vitória pode trazer, entre outras coisas, as certezas para Eduardo Coudet sobre a sua dupla de zaga.