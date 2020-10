Inter D’Alessandro é homenageado pelos 500 jogos com a camisa do Inter

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O ídolo colorado D’Alessandro recebeu uma homenagem pelos seus 500 jogos completados com a camisa do Inter. Dono de diversas marcas históricas com a camisa do Inter, o camisa 10 recebeu das mãos do presidente Marcelo Medeiros uma placa e um quadro com uma camisa especial.

Com a marca batida no último Grenal, o segundo da história da Copa Libertadores, D’Alessandro tornou-se o terceiro jogador da história colorada em número de partidas. Apenas Valdomiro e Bibiano Pontes têm mais jogos que o argentino. Há 12 anos no Clube, são várias conquistas no currículo do capitão: Copa Libertadores da América, Copa Sul-Americana, Recopa Sul-Americana, Campeonatos Gaúchos, Recopa Gaúcha, entre outras.

