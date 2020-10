A equipe colorada que enfrentará o Grêmio neste sábado, às 17h, na Arena, pela 13ª rodada do Brasileirão, começa a ser desenhada pelo técnico Coudet. As surpresas podem acontecer, é claro, como pede um bom clássico. Mas com os retornos e baixas no papel, é possível esboçar uma equipe que busca quebrar um jejum de dez clássicos sem vencer o rival.

Na tarde desta quinta-feira (2), no penúltimo treino antes do duelo, Eduardo Coudet comandou trabalhos técnicos no CT Parque Gigante. E nesta sexta (2), na última oportunidade de trabalho antes da partida, o técnico deve focar suas atenções na equipe principal que entrará em campo no sábado.

Uma nova bateria de exames para a Covid-19 foi feita e a comissão e Moisés testou positivo para a doença. Uma das dúvidas está na lateral direita. Isso porque o titular da posição, Renzo Saravia, sofreu uma lesão nos ligamentos do joelho direito e virou desfalque na temporada. Se Rodinei, que estava fora após contrair o novo coronavírus às vésperas do empate com o São Paulo, testar negativo, deve assumir a posição. Caso contrário, Heitor deve assumir a posição mais uma vez.