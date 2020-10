Esporte Moisés testa positivo para COVID-19 e desfalca Inter

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

O lateral colorado Moisés testou positivo para a COVID-19, de acordo com as informações fornecidas pelo departamento médico do Inter. Portanto, o jogador deve ficar 15 dias em isolamento social, consequentemente desfalca a equipe para o Grenal 428, que acontece nesse sábado (3).

Sem Moisés, a lateral esquerda deve ter então, a presença de Uendel, que desfalcou a equipe também com COVID-19, mas já teve seu retorno.

* Por supervisão de: Marjana Vargas

