Esporte Thiago Galhardo concede entrevista coletiva nas vésperas do Grenal 428

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2020

Compartilhe esta notícia:











Foto: Ricardo Duarte / S.C. Internacional

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Com o clássico Grenal se aproximando e as tensões aumentando, o meio-atacante Thiago Galhardo concedeu uma entrevista coletiva, falando sobre as expectativas para o clássico e o momento de oscilação da equipe colorada.

Sem conseguir engrenar um número expressivo de vitórias nos últimos 9 jogos, o jogador foi perguntado sobre o situação do psicológico dos jogadores em momentos como esse: ”Nosso psicológico está muito tranquilo. Estamos na vice-liderança do Brasileirão, estamos quase classificados para a Libertadores, só uma tragédia para não nos classificarmos. Estamos sofrendo oscilações mas é normal.”

”Nós temos que nos manter firme psicologicamente, fisicamente, taticamente. Estamos confiantes, mesmo com os jogos um pouco abaixo, vamos voltar com tudo para os próximos.”, acrescentou.

Visando quebrar o tabu de 10 clássicos sem vitórias, a equipe do técnico Eduardo Coudet trabalha forte para encarar o Grêmio, e Galhardo deixou claro: ”Obviamente viemos de uma viagem desgastante, mas quando se trata de Grenal devemos deixar tudo isso de lado. O Coudet com certeza vai colocar o melhor do Internacional em campo.”

”Todo Grenal é um outro campeonato. Sabemos da importância, assim como o Inter tem mais vitórias em grenais, mais títulos. Assim, espero ajudar meus companheiros no próximo.”, afirmou.

Do lado gremista, a dupla de zaga Geromel e Kannemann não estará presente no clássico, por conta do positivo para COVID-19, mas isso não alivia a pressão, nas palavras de Galhardo, mesmo sem os dois, os trabalhos são os mesmos e a preparação é intensa: ‘‘Não muda, são outros jogadores mas a mesma camisa, quem ele vai colocar do lado de lá e do lado aqui são com certeza os mais preparados.”

Thiago Galhardo é o artilheiro do Inter no ano e no Campeonato Brasileiro, e vem com sede de gols no clássico Grenal, o jogador ainda destacou: ”Vamos sempre dar tudo em campo e defender essa camisa até o fim.”

* Por supervisão de: Marjana Vargas

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Esporte